Церемония прощания с Геннадием Юхтиным началась в ритуальном зале ЦКБ

Гражданская панихида по народному артисту Российской Федерации Геннадию Юхтину проходит в Москве.

Попрощаться с легендарным актером пришли его близкие, коллеги и поклонники. После церемонии гроб с телом артиста отвезут на Троекуровское кладбище.

Гражданская панихида началась в 12:00 по московскому времени в здании Центральной клинической больницы №1. Родные и друзья приносят к гробу Юхтина многочисленные букеты цветов и выражают соболезнования родственникам.

Артист скончался в возрасте 89 лет, не дожив до юбилея всего полтора месяца. Причиной смерти послужили осложнения из-за коронавирусной инфекции.

Юхтина прославили такие картины, как «Весна на Заречной улице», «Дело Румянцева», «Мертвый сезон», «Жаворонок», «Акваланги на дне» и многие другие, пишет «Царьград». Всего он снялся в 160 фильмах, начиная с 1955 года.

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