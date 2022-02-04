Церемония открытия 24-й зимней Олимпиады началась в Пекине

Проведение торжественной церемонии открытия Олимпиады-2022 началось в Китае. Зимние Игры проходят в 24-й раз.

Мероприятие стартовало на Национальном стадионе столицы Поднебесной — в Пекине. В традиционном шествии представителей стран-участниц знамя команды России пронесут хоккеист Вадим Шипачев и спортсменка в соревнованиях по конькобежному спорту Ольга Фаткулина.

За медали Олимпиады поборются около 2800 участников из 95 разных стран. Российскую сборную представят 212 олимпийцев. Организаторы Игр обещают разыграть 109 комплектов наград к заключительному дню соревнований 20 февраля.





загрузка...