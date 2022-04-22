«Цены улетели в космос»: прекращение сотрудничества с поставщиками РФ может привести к массовому голоду на Западе

Западные СМИ пишут, что крупные агропромышленные холдинги не

думают закрывать свои предприятия и не разрывать бизнес-связи с Россией. В число

таких корпораций входят Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill и Louis Dreyfus,

которые в сельскохозяйственной отрасли принято обозначать единой аббревиатурой

ABCD. Обозреватель РИА Новости Сергей Савчук рассказал, что пугает Запад больше

российских ракет, и почему в этой связи не стоит ожидать ухода ABCD из РФ по

причине санкций.