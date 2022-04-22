«Цены улетели в космос»: прекращение сотрудничества с поставщиками РФ может привести к массовому голоду на Западе

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Западные СМИ пишут, что крупные агропромышленные холдинги не
думают закрывать свои предприятия и не разрывать бизнес-связи с Россией. В число
таких корпораций входят Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill и Louis Dreyfus,
которые в сельскохозяйственной отрасли принято обозначать единой аббревиатурой
ABCD. Обозреватель РИА Новости Сергей Савчук рассказал, что пугает Запад больше
российских ракет, и почему в этой связи не стоит ожидать ухода ABCD из РФ по
причине санкций.
Как написал Савчук, сельскохозяйственная продукция является одним из самых важных ресурсов, в котором нуждается вся мировая экономика. Так, зерновые, масло, мясо и птица представляют для России стратегическую ценность.
По словам журналиста, политическая элита западных стран осознает, что Россия
важна не только в связи с поставками нефти и газа. Поэтому бояться Западу стоит не только
российских ракет, подчеркнул обозреватель.
Обозреватель уточнил, что за последние несколько лет РФ стала лидером мирового рынка сельскохозяйственной продукции. По его словам, попытка
Запада уничтожить налаженные каналы поставок из России приведет к настоящему голоду.
Причиной этому станет нарушение прочнейших связях иностранных
агрохолдингов с РФ. Дело в том, что они пришли на рынок в период, когда
Россия стала ключевым игроком отрасли по зерновым, маслам, мясу.
Савчук
обратил внимание, что очень выгодные контакты с российскими производителями обеспечили Западу доступ к российским ресурсам,
а отечественные аграрии получили новые технологии. Подобное сотрудничество, по мнению обозревателя, создало зависимость от России не только для отдельных компаний, но и для целых государств. Такая прикованность Запада от сельского
хозяйства РФ превосходит даже энергетическую.
В этой связи Савчук привел данные Еврокомиссии, которые указывают, что попытки торговой блокады России уже привели к тому, что цены на
отдельные сельскохозяйственные продукты на Западе «улетели в космос».
Так, стоимость пшеницы выросла почти на 70%, подсолнечное масло — 25%, кукуруза — 30%. Эксперт уточнил, что в недавно опубликованном отчете ООН ситуацию на глобальном
продуктовом рынке оценили, как близкую к катастрофической.
В свою очередь заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Венди Шеридани
указал, что развитие ситуации по нынешнему курсу может привести к голоду 13
миллионов человек на планете.