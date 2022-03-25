Цены на новостройки в крупных городах России выросли на 13% с начала года

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Первичное жилье в
крупных российских городах выросло в цене на 13 процентов в первом квартале
текущего года. Самый большой рост пришелся на период с 24 февраля по 23 марта.
Один квадратный
метр жилья за это время подорожал на семь процентов. Такое развитие событий
обусловлено тем, что люди обращают внимание на более бюджетные лоты. Еще одной
причиной является повышение ключевой ставки ЦБ и удорожание строительства,
пояснил руководитель «Циан.Аналитика» Алексей Попов в беседе с «Известиями».
Согласно информации
системы мониторинга и анализа новостроек bnMap.pro, с начала года
новостройки в разных городах выросли в цене на 6,3–23,4 процента. С 24 февраля
этот рост составил 0,3–20 процентов.
Вторичное жилье
подорожало меньше — на восемь процентов с начала года, с 24 февраля — на 2,9
процента. Сейчас квадратный метр в среднем по стране обойдется в 80 тысяч
рублей.
«На вторичном рынке
предложение сократилось на 22%: продавцы начали отменять сделки, понимая, что
полученные за квартиры рубли быстро обесценятся. По тем же причинам многие
покупатели поспешили квартиру купить. Это и разогнало цены», — считает
гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.
Ситуация на рынке
недвижимости может измениться в положительную сторону. Это, предположительно,
произойдет в апреле после увеличения льготной ставки по ипотеке, передает
телеканал
«360».