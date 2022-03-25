Цены на новостройки в крупных городах России выросли на 13% с начала года

Один квадратный

метр жилья за это время подорожал на семь процентов. Такое развитие событий

обусловлено тем, что люди обращают внимание на более бюджетные лоты. Еще одной

причиной является повышение ключевой ставки ЦБ и удорожание строительства,

пояснил руководитель «Циан.Аналитика» Алексей Попов в беседе с «Известиями».