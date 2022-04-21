Цены на корюшку в Петербурге могут снизиться на 30-40%

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Россиянам рассказали, когда можно будет подешевле купить
корюшку. Соответствующим прогнозом с Peterburg2 поделилась отраслевой эксперт Наталья
Тарасова.
Массовый сезон скоро начнется, что позволит ценникам на
корюшку на территории Ленобласти и Санкт-Петербурга значительно уменьшиться,
отмечает начальник отдела пищевой, перерабатывающей промышленности и
рыбохозяйственного комплекса Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу региона.
Сейчас корюшка идет мелким оптом примерно по 350-400 рублей
за килограмм, однако стоит учитывать, что в ходе путины цены намного спадут.
Глава отдела госконтроля, надзора и рыбоохраны по Петербургу
и Ленинградской области Виктор Игнатьев считает, что путина в этом году
задерживается. По оценкам специалиста, ждать снижения цен в сегменте надо на
майских праздниках и в течение трех недель после них, пока будет идти путина.