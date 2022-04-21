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    Цены на корюшку в Петербурге могут снизиться на 30-40%

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Цены на корюшку в Петербурге могут снизиться на 30-40%

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    pexels.com/PD

    Россиянам рассказали, когда можно будет подешевле купить
    корюшку. Соответствующим прогнозом с Peterburg2 поделилась отраслевой эксперт Наталья
    Тарасова.

    Массовый сезон скоро начнется, что позволит ценникам на
    корюшку на территории Ленобласти и Санкт-Петербурга значительно уменьшиться,
    отмечает начальник отдела пищевой, перерабатывающей промышленности и
    рыбохозяйственного комплекса Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному
    комплексу региона.

    Сейчас корюшка идет мелким оптом примерно по 350-400 рублей
    за килограмм, однако стоит учитывать, что в ходе путины цены намного спадут.

    Глава отдела госконтроля, надзора и рыбоохраны по Петербургу
    и Ленинградской области Виктор Игнатьев считает, что путина в этом году
    задерживается. По оценкам специалиста, ждать снижения цен в сегменте надо на
    майских праздниках и в течение трех недель после них, пока будет идти путина.

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