Цены на корюшку в Петербурге могут снизиться на 30-40%

Глава отдела госконтроля, надзора и рыбоохраны по Петербургу

и Ленинградской области Виктор Игнатьев считает, что путина в этом году

задерживается. По оценкам специалиста, ждать снижения цен в сегменте надо на

майских праздниках и в течение трех недель после них, пока будет идти путина.