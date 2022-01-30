Цены на кондитерские изделия вырастут в России с 1 февраля

Россиян предупредили о росте цен на некоторые категории товаров с 1 февраля. Подорожает большая часть востребованных продуктов, в том числе кондитерские изделия.

Цены поднимутся на вафли, торты, зефир, пирожные и мармелад. Покупателям также следует готовиться к удорожанию хлебобулочных изделий — в среднем стоимость этой продукции увеличится на 30%.

«На 19% должны подорожать печенье и бисквиты, на 9% вырастут цены на шоколад, а на 6% повысится стоимость жвачки и леденцов», — приводит прогноз «ФедералПресс».

Следует ожидать и предстоящего повышения стоимости продукции, которую привозят в Россию из-за рубежа, отметил финансовый аналитик Андрей Верников. Речь идет о спиртных напитках, фруктах, овощах, кофе и чае. Однако пока сложно спрогнозировать, насколько изменится ценник.

Банк «Русский стандарт» ранее перечислил самые популярные продукты у россиян по итогам 2021 года. Судя по чекам, чаще всего граждане покупали хлеб, мясо, сыр, кофе и молоко, однако по сравнению с 2020-м продажи хлеба, сыра и молока снизились.

загрузка...