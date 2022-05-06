Цены на Huawei Watch GT 3 Pro с GPS, NFC и ЭКГ в Европе объявлены перед началом продаж

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Появилась информация о том, сколько будут стоить новые часы Huawei Watch GT 3 Pro в европейском регионе. Напомним, сегодня они поступили в продажу в Китае по цене от 370 до 450 долларов.

По данным WinFuture, в Европе умные часы будут иметь стартовую цену в 370 евро. Цена указана за модель диаметром 46 мм с пластиковым браслетом. Модель с металлическим браслетом с идентичными характеристиками будет стоить 500 евро.

Huawei Watch GT 3 Pro имеют 1,43-дюймовый AMOLED-дисплей, умные часы работают под управлением операционной системы HarmonyOS и предлагают такие функции, как вызовы по Bluetooth и поддержку различных приложений. Они также поставляются со встроенным электронным кошельком и поддержкой NFC, а также модулем GPS.





Умные часы позволяют снимать ЭКГ, контролировать частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, температуру тела, осуществлять мониторинг сна, стресса и многое другое.

Huawei Watch GT 3 Pro поддерживают более 100 спортивных режимов и являются влагозащищёнными (до 5 атм). Батарея работает до 14 дней при обычном использовании и до 8 дней при интенсивном использовании 10-минутной зарядки достаточно, чтобы умные часы работали целый день.