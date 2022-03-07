Цены на газ в Европе пробили потолок в 3 тысячи долларов

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Цены на газ в Европе превысили 3 тысячи долларов. Психологическая отметка пройдена – это рекордные цифры для Европы.

Нефть также демонстрирует рост – уже 140 долларов.

Ажиотаж на сырьевых биржах начался после новостей из США. Власти в Вашингтоне обсуждают возможность введения запрета на покупку российской нефти. Индексы отреагировали моментально. Дорожают и металлы – золото, алюминий, медь и палладий.

Отметим, что в воскресенье, 6 марта Минфин США официально опубликовал инструкцию, как обходить американские санкции, введенные против РФ. Компаниям предложили включить в цепочку расчетов третьи банки.

Британская компания Shell, объявившая об уходе из России, продолжила покупать российскую нефть. После того, как этот факт вскрылся, компании пришлось пообещать пожертвовать выручку от сделки Украине. Речь идет о 20 млн долларов.

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