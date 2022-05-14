«Цены — ад»: жительница Киева рассказала правду о буднях в столице Украины

Жительница Киева Ольга в беседе с «МК.RU» рассказала о серьезных проблемах, больше всего жителей города беспокоит невероятный рост цен на продукты питания и топливо. В пересчете на рубли бензин подорожал примерно до 180 рублей за литр, а сниженный газ — до 73-х. Более того, на некоторых заправках топлива не просто не хватает — его нет.