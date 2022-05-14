«Цены — ад»: жительница Киева рассказала правду о буднях в столице Украины

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Коренная жительница Киева рассказала правду об обстановке в украинской столице — горожанам пришлось столкнуться с колоссальным ростом цен на топливо и еду, очень многие лишились работы и достатка.
Жительница Киева Ольга в беседе с «МК.RU» рассказала о серьезных проблемах, больше всего жителей города беспокоит невероятный рост цен на продукты питания и топливо. В пересчете на рубли бензин подорожал примерно до 180 рублей за литр, а сниженный газ — до 73-х. Более того, на некоторых заправках топлива не просто не хватает — его нет.
С продуктами тоже дела обстоят плохо. По словам Ольги, поначалу жителям раздавали гумпомощь, затем начался завоз продуктов в магазины, и тут появилась проблема с ценами.
«Раздавали бесплатную гуманитарную помощь, но в незначительных количествах – крупу и муку. Сейчас в магазины завезли продукты. Цены на все – полный ад. Особенно на топливо и проезд в общественном транспорте», — рассказал киевлянка.
Ольга также рассказала, что многие горожане на фоне роста цен почти на все остались без работы, а ей самой не выплачивали зарплату два месяца.
«Я работаю в частном учебном заведении, но это сейчас не играет роли, родители третий месяц не платят за учеников, потому что нет денег. А откуда их брать, если ничего не работает, и все закрыто?» — сказала Ольга.
Она добавила, что в столице Украины закрылось много торговых точек и ресторанов. На фоне простоя общепитов и магазинов многие лишились работы, и на рынке вакансий тоже пусто, подытожила Ольга.