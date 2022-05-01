Цену iPhone 14 Pro Max подтвердил ещё один источник. А с ценой iPhone 14 Max пока не всё так однозначно

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Вчера мы публиковали информацию о ценах смартфонов iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, а сегодня другой источник опубликовал рендер iPhone 14 Pro Max, также подтвердив высокую цену нового флагмана.

Итак, сразу несколько инсайдеров уже подтвердили, что iPhone 14 Pro Max будет предлагаться по цене от 1200 долларов. Согласно предыдущим слухам, базовая модель iPhone 14 должна стоить 800 долларов, за iPhone 14 Max будут просить от 900 долларов, а iPhone 14 Pro будет начинаться с отметки 1100 долларов. Новый источник называет другую цену только для модели iPhone 14 Max, которая может стоить не 900, а 1000 долларов.





Apple стремится увеличить разрыв между непрофессиональными и профессиональными моделями, поэтому ожидается, что датчик камеры разрешением 48 МП будет использоваться в более дорогих моделях вместе с дисплеем ProMotion с частотой 120 Гц. Другие отличия включают замену чёлки на i-образный вырез (точнее, два выреза). Также профессиональные модели должны получить увеличенные аккумуляторы, более производительную и энергосберегающую платформу.

По слухам iPhone 14 и iPhone 14 Max не только сохранят прошлогоднюю платформу, но также чёлку и 60-герцевые экраны.

Презентация iPhone 14 ожидается в начале сентября.