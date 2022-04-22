Центробанк выявил факты манипуляции акциями трех компаний через Telegram

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Эксперты финансового регулятора установили
факты манипуляций на организованных торгах по работе с обыкновенными акциями
предприятий «Городские инновационные технологии», «Пермэнергосбыт» и «Россети
Юг».
По данным Банка России, прошлой весной в некоторых Telegram-каналах проводилась информационная кампания, направленная на привлечение частных инвесторов.
«Целью такой активности было изменение их рыночной цены
путем применения стратегии pump and dump. Для координации недобросовестной
рыночной активности публиковались инструкции, в которых указывались финансовый
инструмент, время начала его покупки, целевая цена, по достижении которой нужно
его продавать», — пояснили в ЦБ.
В итоге было решено ограничить операции физлиц,
чьи действия привели к существенному колебанию объемов торгов ценными бумагами.
Регулятор также вынес постановления о наложении штрафов для участников событий и направил обязательные предписания о недопущении подобных нарушений.