Центробанк выявил факты манипуляции акциями трех компаний через Telegram

«Целью такой активности было изменение их рыночной цены

путем применения стратегии pump and dump. Для координации недобросовестной

рыночной активности публиковались инструкции, в которых указывались финансовый

инструмент, время начала его покупки, целевая цена, по достижении которой нужно

его продавать», — пояснили в ЦБ.