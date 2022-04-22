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    Центробанк выявил факты манипуляции акциями трех компаний через Telegram

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Центробанк выявил факты манипуляции акциями трех компаний через Telegram

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    Федеральное агентство новостей

    Эксперты финансового регулятора установили
    факты манипуляций на организованных торгах по работе с обыкновенными акциями
    предприятий «Городские инновационные технологии», «Пермэнергосбыт» и «Россети
    Юг».

    По данным Банка России, прошлой весной в некоторых Telegram-каналах проводилась информационная кампания, направленная на привлечение частных инвесторов.

    «Целью такой активности было изменение их рыночной цены
    путем применения стратегии pump and dump. Для координации недобросовестной
    рыночной активности публиковались инструкции, в которых указывались финансовый
    инструмент, время начала его покупки, целевая цена, по достижении которой нужно
    его продавать», — пояснили в ЦБ.

    В итоге было решено ограничить операции физлиц,
    чьи действия привели к существенному колебанию объемов торгов ценными бумагами.
    Регулятор также вынес постановления о наложении штрафов для участников событий и направил обязательные предписания о недопущении подобных нарушений.

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