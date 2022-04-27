Центральноафриканская Республика стала первой страной в Африке, легализовавшей Bitcoin

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Центральноафриканская Республика (ЦАР) утвердила Bitcoin в качестве платёжного средства наравне с местным франком КФА. Соответствующий закон принял парламент и подписал президент страны Фостен-Аршанж Туадера (Faustin-Archange Touadera).





Ранее, министр цифровой экономики, почтовых услуг и телекоммуникаций Гурна Закко (Gourna Zacko) и министр финансов и бюджета Каликсте Нганонго (Calixte Nganongo) инициировали и представили законопроект, устанавливающий как правовую основу для регулирования криптовалюты, так и Bitcoin в качестве официальной валюты в Центральноафриканской Республике.

«ЦАР первой в Африке решилась на этот шаг, который поставит ее в ряд самых смелых и дальновидных стран мира», — заявил глава администрации президента Обед Намсио.

При этом ЦАР является одной из самых бедных стран Африканского континента и мира в целом. По ВВП на душу населения страна занимает третью строчку с конца рейтинга с показателем 1040 долл. США (данные Всемирного банка за 2020 год). Ниже ЦАР располагаются лишь Сомали и Бурунди.

По замыслу законотворцев африканской страны, применяя технологические инновации блокчейн, эта инициатива полностью преобразует цифровую инфраструктуру государства. Инвестирование в криптовалюты выгодно миллионам пользователей, что признавала даже оппозиция ЦАР. Первоначально критикуя проект, оппозиционные текущему режиму парламентские группы Mouvement CœUrs Unis (MCU) и Mouvement National des Indépendants (MOUNI) проголосовали за поддержку национальных интересов, «чтобы извлечь выгоду из процветания и стабильности».