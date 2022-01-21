Центр реабилитации «Большое гнездо» продолжает ухаживать за спасенной в Кирове рысью

Работники центра реабилитации «Большое гнездо» продолжают оказывать помощь и ухаживать за рысью, которую поймали в Кирове.

Животное уже 30 дней пребывает в центре, где помимо него содержится еще около 50 других зверей и птиц. Рысь уже прошла обязательный месячный карантин. Сперва хищницу поселили в клетке небольших размеров, которая была в наличии у центра, а затем перевели ее в более просторную, изготовленную специально для нее. В скором времени ветеринары обследуют животное, чтобы понять, что дальше с ним делать.

«Обследование будет проводиться под наркозом за один раз. Будут взяты анализ крови, мазки на наличие инфекций, выполнены ЭХО сердца, УЗИ органов брюшной полости, рентген и все, что понадобится. По результатам обследования примем решение», — цитирует руководителя центра Гузель Зарипову «Первоисточник».

В случае если рысь полностью здорова, ее могут выпустить весной в естественную среду обитания. Однако при наличии выявленных хронических заболеваний зверя отправят либо в зоопарк, либо в питомник, где он останется на постоянной основе.

загрузка...