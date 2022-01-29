Центр имени Гамалеи: прививка «Спутником V» защищает от COVID-19 сразу после вакцинации

Люди, заразившиеся коронавирусной инфекцией сразу после введения первого компонента вакцины «Спутник V», все равно получат защиту от тяжелого течения заболевания и летального исхода. Об этом сообщили представители Центра имени Гамалеи.

Как отметил профессор-исследователь Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Андрей Продеус, вакцина от COVID-19 действительно способна облегчить течение болезни, даже если она была введена во время инкубационного периода коронавирусной инфекции. По его словам, в данном случае препарат запускает определенные реакции иммунитета, после чего он способен видеть патоген, передают «Известия».

«Люди, получившие хотя бы минимальную вакцинацию, облегчают себе жизнь. На первых этапах развития инфекции важно, с какой скоростью патоген завоевывает себе пространство. Если ограничить эту способность, мы все равно будем болеть, но от самых тяжелых последствий это избавит», — добавил Продеус.

Вакцинация по-прежнему является самым надежным способом защиты организма от всех штаммов коронавируса. При этом, как отметили ранее в российском Минздраве, подростки в возрасте 12-17 лет показали хорошую переносимость данной процедуры, передает телеканал «360».

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