Центр имени Гамалеи: новая вакцина от COVID-19 будет вводиться дважды

Центр имени Гамалеи: новая вакцина от COVID-19 будет вводиться дважды Новости
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Новая вакцина от COVID-19 будет содержать вирусоподобные частицы. Ее необходимо вводить два раза, заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Минздрав России разрешил ученым из центра имени Гамалеи проводить клинические испытания препарата против COVID-19 с вирусоподобными частицами. Вакцина будет двухкомпонентной, чтобы были размножены клетки памяти, пишет РИА Новости.

«Вакцина будет вводиться дважды, это делается, чтобы размножить клетки памяти. Два укола делается фактически всегда, если это неживая вакцина, чтобы были клетки памяти и чтобы повысить специфичность антител», — добавил ученый Александр Гинцбург.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург отметил другую особенность нового препарата. Вакцина от коронавируса будет эффективной против нескольких штаммов инфекций.

 
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