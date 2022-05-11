Цена на бензин в США установила новый исторический максимум

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Американская автомобильная ассоциация предоставила данные о росте цен на бензин: стоимость топлива в США поднялась до 4,4 доллара за галлон (примерно 3,8 литра. — Прим. ред.) и побила мартовский рекорд.
Ранее ассоциация связала рост цен с высокой стоимостью нефти, марки Brent и WTI торговались выше 100 долларов. Авторы РИА Новости добавили, что за неделю по 29 апреля запасы бензина в США снизились на 2,2 млн баррелей, хотя прогнозы предупреждали о снижении на меньший объем.
Президент США Джо Байден в начале марта сообщил, что в стране будут высвобождаться ежедневно 1 млн баррелей нефти из запасов в течении шести месяцев. В итоге из резервов будут изъяты более 180 млн баррелей, что является самым крупным опустошением запасов за всю историю.
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