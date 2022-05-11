Цена на бензин в США установила новый исторический максимум

Президент США Джо Байден в начале марта сообщил, что в стране будут высвобождаться ежедневно 1 млн баррелей нефти из запасов в течении шести месяцев. В итоге из резервов будут изъяты более 180 млн баррелей, что является самым крупным опустошением запасов за всю историю.