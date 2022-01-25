Цеков объяснил бегство американских дипломатов из Киева

Российский сенатор Сергей Цеков заявил о возможности обострения ситуации на юго-востоке Украины после отъезда американских дипломатов и их семей из Киева.

Государственный департамент Соединенных Штатов на фоне раздуваемой западными СМИ антироссийской истерии призвал американцев покинуть территории Украины. Вместе с тем он уже начал эвакуацию семей сотрудников посольства в Киеве и некоторых дипломатов, не принимающих участие в решении «чрезвычайных вопросов». Примеру Вашингтона последовали Австралия и Великобритания, в Евросоюзе причин для эвакуации своих диппредставительств не увидели.

Член комитета Совфеда РФ по международным делам Сергей Цеков обратил внимание на любопытный момент. Заявления об эвакуации американского посольства появились на фоне переговоров между Россией и США по вопросу взаимной безопасности. Политик не исключает вариант, что отъезд американских дипломатов из Киева может выступать в качестве рычага давления на Москву в преддверии передачи РФ письменного ответа на мирные инициативы.

«Поведение крайне неприличное и неправильное. Они, развязав конфликт на Украине, были двигателями основного переворота и никак не могут успокоиться. В итоге оказалось, что не такие они влиятельные и теперь пытаются повысить ставки, в том числе таким неприличным образом», – заявил Цеков в интервью «Газете.ру».

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