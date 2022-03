Ce a pățit un român, care a luat sub aripa lui 11 refugiați din Ucraina! I-a cazat la el în casă, iar mai apoi a avut parte de surpriza vieții lui: ”La plecare s-au trezit în jurul orelor 05:00, eu dormind butuc”

Подписывайтесь на новости RNT24 в

Un român, cu suflet imens care a vrut să facă un bine, a luat la el în casă 11 refugiați din Ucraina. I-a cazat în casa lui, le-a dat să mănânce și a avut grijă să nu le lipsească nimic. Ucrainenii trebuiau să stea doar peste noapte în locuința românului, urmând să plece a doua zi.Ei bine, acest lucru nu s-a mai întâmplat, aceștia rugându-l pe român să mai rămână o zi la el. Zis și făcut! Au mai rămas încă o zi, iar mai apoi au plecat dimineața la prima oră.

Românul a avut parte de surpriza vieții lui

Românul inimos a avut parte de surpriza lui, atunci când a găsit locuința curată lună! Ce-i drept, se pare că acesta nu se aștepta, căci a postat un mesaj foarte emoționant pe rețelele de socializare, acolo unde a scris pe larg tot ce s-a întâmplat la el în casă. Tânărul a detaliat cum refugiații cazați la el s-au trezit dimineața în jurul orei 5 și s-au apucat de treabă.Aceștia au dat cu mătura, cu mopul, au făcut paturile și au lăsat curățenie peste tot. Total neașteptat!

Surpriza nu a fost asta, ci cadoul de rămas bun pe care cei 11 refugiați din Ucraina i l-au făcut românului, care și-a deschis ușile casei pentru ei. Se pare că persoanele, care au fugit din calea atacurilor Rusiei, au vrut să-i lase românului nostru un cadou de rămas bun, așa că s-au gândit la un cuier pe roți! Gazda a rămas total surprinsă de gestul ucrainenilor și a postat un mesaj impresionant pe grupul ”Uniți pentru Ucraina”.Acesta susține că omenia nu are apartenență etnică, religioasă, politică, ci omenia se ”cultivă”, spune el.

” Sa va spun „patania” mea cu un grup de 11 refugiati ucrainieni din Kiev. Scurt: sambata au ajus la mine, cazat, mancat, dormit trebuiau sa plece duminica dimineata spre granita ungara(Nadlac in prima faza.). Sambata noaptea mi-au scris, eu fiind la un eveniment si munceam, daca pot sa-i mai cazez o zi, bineteles am incuvintat. Astazi la plecare s-au trezit in jurul orelor 05:00, eu dormind butuc, si-au aranjat paturile, au maturat, dat cu mopul in casa, curatat baia si pe deasupra mi-au lasat si un cadou de desprtire sau revedere si anume un cuier pe roti. Nu am vrut sa-l accept, dar au zis ca e cadoul lor pentru mine si s-ar bucura sa il accept. Concluzia: omenia nu are apartenenta etnica, religioasa, politica sau ce o mai fi, omenia si educatia se „cultiva”. #respect”, este mesajul postat de românul primitor.

