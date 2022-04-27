Cделка за рубль. Renault передаст свою долю в капитале «АвтоВАЗа» в пользу НАМИ, а московский завод «Автофрамос» перейдет правительству Москвы

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Наконец-то стало понятно, кому достанется доля Renault в «АвтоВАЗе» и к кому перейдет московский завод Renault. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По словам министра, 68-процентная доля в «АвтоВАЗе», скорее всего, достанется институту НАМИ, а московский завод «Автофрамос» перейдет к правительству Москвы. «Из тех, кто находится в обсуждении с нами по своему уходу, пока это Renault. Renault действительно из-за дефицита средств на поддержание работоспособности или деятельности своих подразделений в России принимает решение передать акции “АвтоВАЗа” и “Автофрамоса”. “Автофрамоса” – Москве, как субъекту. А что касается “АвтоВАЗа”, то, скорее всего, это будет НАМИ, наш профильный институт, который примет на себя эти акции с возможным возвратом в случае, если коллеги примут решение вернуться», – сказал Денис Мантуров. «Ожидается, что это будет, условно, сделка «за рубль», – добавил он.

Денис Мантуров отмечает, что французская компания получит право выкупа своей доли в «АвтоВАЗе». «Да [уходят], но с опционом на пять или шесть лет – срок, в течение которого они могут принять решение по выкупу акций обратно. А если мы в этот период будем осуществлять инвестиции, это также будет учтено в стоимости. Никаких подарков здесь не будет», – сказал он.

Денис Мантуров отметил, что руководство «АвтоВАЗа» будут назначать НАМИ совместно со вторым совладельцем – Ростехом.

По словам министра, завод Renault в Москве не будет законсервирован, на нем планируется выпускать другие авто, возможно, Lada. «Нет. Будут выпускаться другие автомобили. Такая опция [выпуска машины “АвтоВАЗа”] может быть», – ответил он на вопрос о возможной остановке площадки.

«Покупать или тем более национализировать не входит в наши планы. Но если у компании нет сегодня возможности обеспечивать поставку компонентов, мы не можем бесконечно находиться в ожидании. Мы будем вынуждены найти альтернативу. Это будет касаться всех автопроизводителей, которые будут тянуть с решением», – подчеркнул министр.

Денис Мантуров заявил, что переговоры о передаче доли в «АвтоВАЗе» с китайскими или другими иностранными компаниями не велись. «Не было таких обсуждений», – прокомментировал он заявления о возможности выкупа китайскими компаниями.