CBS: Вашингтон решил пока не вводить санкции в отношении Путина

CBS: Вашингтон решил пока не вводить санкции в отношении Путина Новости
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Вашингтон в данный момент решил не вводить санкционные пакеты в отношении главы российского государства Владимира Путина. Соответствующей информацией поделился телеканал CBS со ссылкой на собеседников.

США решили пока не вводить санкции против Путина, потому что это создало бы «технические трудности». При этом недавно официальный представитель Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос о том, рассматриваются ли ограничения в отношении президента России, сообщила, что Вашингтон не отказывается ни от каких опций во время изучения возможных пакетов против Москвы в случае эскалации вокруг Украины.

Корреспондент телеканала заявил, что в случае введения санкционных пакетов в отношении лица, с которым США проводят переговоры, он испытает трудности во время путешествий и координации действий с союзниками.

 
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Путин санкции США
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