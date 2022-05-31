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CBS News: российский рубль укрепился благодаря решению Путина продавать газ за нацвалюту

CBS News: российский рубль укрепился благодаря решению Путина продавать газ за нацвалюту
Федеральное агентство новостей

Решение президента РФ Владимира Путина продавать газ в Европу за рубли привело к росту курса российской валюты, передает CBS News.

«На экспорте энергоресурсов Россия зарабатывает почти 20 миллиардов долларов ежемесячно. С конца марта многие зарубежные покупатели согласились с ее требованием платить за энергоресурсы в рублях, и это укрепило курс российской валюты», — говорится в материале телерадиокорпорации.

globallookpress/Daniel Reinhardt
globallookpress/Daniel Reinhardt

Как отметили в CBS News, на курсе рубля также хорошо сказались внезапный рост цен на энергоносители и положительное сальдо торгового баланса вместе с эффективными мерами Центробанка.

Отметим, 23 марта Владимир Путин заявил о переводе оплаты поставок газа РФ в недружественные страны, которые ввели санкции против России, в рубли. После этого, российский лидер подписал соответствующий указ и указал, что если «недружественные» страны не станут платить в рублях с 1 апреля, то Москва расценит это как неисполнение обязательств по газовым контрактам.

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