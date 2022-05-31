CBS News: российский рубль укрепился благодаря решению Путина продавать газ за нацвалюту

Отметим, 23 марта Владимир Путин заявил о переводе оплаты поставок газа РФ в недружественные страны, которые ввели санкции против России, в рубли. После этого, российский лидер подписал соответствующий указ и указал, что если «недружественные» страны не станут платить в рублях с 1 апреля, то Москва расценит это как неисполнение обязательств по газовым контрактам.