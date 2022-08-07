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CBS: львиная доля военной помощи НАТО для ВСУ не добирается до передовой

CBS: львиная доля военной помощи НАТО для ВСУ не добирается до передовой
Минобороны Украины

Внушительная часть военной помощи Запада для украинской армии не добирается до передовой, но всплывает на «черных рынках», сообщил телеканал CBS.

Репортеры CBS сняли фильм о поставках оружия на Украину и заявили, что часть этой помощи для ВСУ вернулась окольными путями в Европу и попала в руки преступников. Один из героев фильма, Энди Милбурн, является главой организации «Моцарт», которая готовит солдат ВСУ. Он отметил, что на Украине натовское оружие исчезает из поля зрения надзорных органов и может попасть в руки боевиков на Ближнем Востоке. В своих опасениях глава «Моцарта» отнюдь не одинок.

«Конечно, это происходит, если у вас некому следить за поставками. Но не это моя главная тревога», — отметил Милбурн.

Напомним, США уже выделили на военную помощь ВСУ восемь миллиардов долларов. В середине июля Пентагон признавал, что никак не отслеживает передаваемое оружие.

военная помощь ВСУ контрабанда оружия НАТО
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RusNewsToday24
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