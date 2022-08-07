Репортеры CBS сняли фильм о поставках оружия на Украину и заявили, что часть этой помощи для ВСУ вернулась окольными путями в Европу и попала в руки преступников. Один из героев фильма, Энди Милбурн, является главой организации «Моцарт», которая готовит солдат ВСУ. Он отметил, что на Украине натовское оружие исчезает из поля зрения надзорных органов и может попасть в руки боевиков на Ближнем Востоке. В своих опасениях глава «Моцарта» отнюдь не одинок.