Внушительная часть военной помощи Запада для украинской армии не добирается до передовой, но всплывает на «черных рынках», сообщил телеканал CBS.
Репортеры CBS сняли фильм о поставках оружия на Украину и заявили, что часть этой помощи для ВСУ вернулась окольными путями в Европу и попала в руки преступников. Один из героев фильма, Энди Милбурн, является главой организации «Моцарт», которая готовит солдат ВСУ. Он отметил, что на Украине натовское оружие исчезает из поля зрения надзорных органов и может попасть в руки боевиков на Ближнем Востоке. В своих опасениях глава «Моцарта» отнюдь не одинок.
«Конечно, это происходит, если у вас некому следить за поставками. Но не это моя главная тревога», — отметил Милбурн.
Напомним, США уже выделили на военную помощь ВСУ восемь миллиардов долларов. В середине июля Пентагон признавал, что никак не отслеживает передаваемое оружие.