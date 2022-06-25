Украинские военные, дислоцированные в Донбассе, считают предательством действия киевского режима. Им обещали помощь и поставки нового оружия, но их просто оставили, отметил журналист CBC News Нил Хауэр.
«Они чувствуют себя преданными своим руководством. Их оставили умирать в безнадежных условиях», — пояснил репортер.
Хауэр добавил, что в общении с ним украинские военные пожаловались на отсутствие оружия — в страну, по официальным заявлениям, поступило множество вооружений, но их так и не передали им.
«Киев не прислал нам нового оружия — и не собирается», — признался один из солдатов ВСУ.