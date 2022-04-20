ЦБ запретил российским банкам раскрывать отчетность и риски

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Совет директоров Центрального банка РФ принял решение, что кредитные организации в стране временно не должны выкладывать некоторые данные о работе в открытый доступ. В частности, это касается информации о капитале, финансовой отчетности и рисков.
Обновленные правила распространяются на период с 31 декабря 2021 года до 1 октября 2022 года. Речь идет о промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности, отмечается на официальном сайте регулятора.
ЦБ РФ ранее разрешил российским банкам не публиковать отчетность во избежание санкционных рисков. Такое решение было принято на фоне введенных Западом ограничительных мер против банковского сектора России из-за спецоперации по денацификации Украины.
В том числе Банк России смягчил валютный контроль для компаний, которые ведут экспорт вне сырьевой и энергетической сферы.