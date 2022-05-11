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    ЦБ спрогнозировал ослабление антироссийских санкций после 2024 года

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    ЦБ спрогнозировал ослабление антироссийских санкций после 2024 года

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    Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Экономические санкции против России сохранятся примерно до 2024 года. С таким прогнозом 11 мая выступили в Центробанке (ЦБ).

    Ограничения на российский экспорт с большой вероятностью окажут влияние на мировые товарные рынки. Цены будут удерживаться на повышенном уровне, передает RT.

    «Общая неопределенность и ограничения на российский экспорт, скорее всего, будут влиять на мировые товарные рынки и удерживать цены на повышенном уровне», — говорится в докладе.

    Согласно прогнозу, ключевые экспортные товары России будут реализовываться с дисконтом. Это выступит в роли сдерживающего фактора стоимостного объема.

    Со временем цены начнут возвращаться к равновесному уровню. Объемы внешней торговли достигнут отметок, которые будут ниже исторически нормальных уровней. Причиной этому станут ограничения на экспорт и импорт, проблемы с логистикой и платежами.

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