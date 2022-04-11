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    ЦБ обсуждает возможность использования подержанных запчастей при ремонте машин

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    pixabay.com

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    pixabay.com

    Центробанк изучает предложения страховых компаний продлить максимальный срок ремонта по ОСАГО до 60 дней. Об этом рассказали в регуляторе «Известиям».

    Среди предложений участников страхового рынка отмечается возможность использования подержанных деталей при ремонте транспорта и расширение тарифных коридоров. Отмечается, что уже сейчас можно применять китайские аналоги для восстановления автомобилей.

    В ЦБ отметили, что сроки ремонта по ОСАГО продлили из-за задержек с поставками запчастей. Но если страховые компании не могут восстановить транспорт за 30 дней, владельцу необходимо выплатить денежное возмещение.

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