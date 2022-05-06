ЦБ анонсировал выпуск новых памятных монет серии «Города трудовой доблести»

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Центральный банк РФ объявил о выпуске в оборот новой десятирублевой монеты, посвященной работникам нефтегазовой отрасли. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.
Регулятор запустил выпуск памятных монет из недрагоценного металла номиналом 10 рублей серии «Города трудовой доблести». Ожидается наладить производство таких монет с Ижевском, Иркутском, Казанью и Магнитогорском.
На монете, связанной с Магнитогорском, находится рельефное изображение фрагмента монумента «Тыл — фронту». Тираж монеты составит 1 млн экземпляров, заявили в Банке России.
Также недавно были выпущены серебряные памятные монеты ко Дню Победы номиналом в три и два рубля. На монете номиналом три рубля из серии «Победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» изображен «Орден «Победа».