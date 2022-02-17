CAS допустил попадание триметазидина в кровь Камилы Валиевой из-за ее дедушки

CAS допустил попадание триметазидина в кровь Камилы Валиевой из-за ее дедушки Новости
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Запрещенное вещество триметазидин могло попасть в организм фигуристки Камилы Валиевой из-за ее дедушки, который подтвердил, что иногда принимает этот препарат.

Соответствующую версию подтвердил Спортивный арбитражный суд (CAS). Он считает, что триметазидин действительно мог попасть в кровь фигуристки случайно.

Одним из первых такую версию озвучил глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд. После этого дедушка фигуристки подтвердил, что иногда принимает триметазидин. В качестве доказательства он записал видео, на кадрах которого продемонстрировал упаковку с лекарством.

 
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cas валиева ОИ-2022
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