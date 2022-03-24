Царев назвал имя “идеального” президента Украины

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Бывший депутат Верховной рады и экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев рассказал о ситуации в стране и назвал имя идеального президента Украины.

С самого начала российской спецоперации Царев находился под Киевом, однако сейчас приехал в Москву для обсуждения ряда вопросов. Он планирует опять вернуться на Украину, так как там предстоит сделать еще многое.

Он отметил, что на освобожденных Россией территориях налаживается мирная жизнь. Там, где прежние власти не разбежались с ними налаживаются контакты, где нет руководства, выбираются руководители на народных сходах. Проводится формирования народных дружин, которые будут контролировать порядок.

Один из насущных вопросов на подконтрольных России территориях является вопрос поставки продуктов. Царев отмечает, что необходимо срочно дать возможность местному бизнесу выезжать на территорию Белоруссии для закупки продовольствия и других товаров.

На вопрос корреспондента “Московского комсомольца” о том, какой должна быть новая Украина, Царев ответил, что это должны решить сами украинцы. – Нужно убрать националистов из власти и прессы, предоставив украинцам возможность сделать свой выбор. Однако лично я считаю, что исконно русская земля Украины должна войти в состав России. Вся Украина, – уточнил он.

Царев также отметил, что во время одного из опросов большинство принявших в нем участие украинцев назвали лучшим президентом для страны Владимира Путина, хотя его фамилии в опроснике не было.

– Лично я бы хотел видеть Владимира Владимировича во главе Украины. Это моя личная точка зрения, – подчеркнул Царев.

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