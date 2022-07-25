Cамый «верный путь» к инсульту: как определить, что пора к врачу

Отметим, ежегодно в мире диагностируется от 5 до 6 миллионов инсультов, в России — до 450 тысяч. По этой причине погибает 29% мужчин и 39% женщин. Инвалидами, при этом, становятся 3,2 человека на 10 тысяч. При этом, кардиологи отмечают, что среди столкнувшихся с данной проблемой людей преобладают курильщики и люди с диагностированным сахарным диабетом.