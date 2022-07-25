Cамый «верный путь» к инсульту: как определить, что пора к врачу

Многие кардиологи предупреждают о том, что сильная головная боль может быть предвестником инсульта. Какие признаки также указывают на начало проблем с сердечно-сосудистой системой, кто входит в группу риска, рассказал профессор кафедры поликлинической терапии, врач-кардиолог Юрий Конев в беседе с «Народными Новостями».
Эксперт отметил, что головная боль может являться не только причиной инсульта, но и признаком изменений в сосудистой системе. Сам же инсульт, по словам Конева, проявляется среди людей старческой возрастной группы.
При этом, как правило, инсульту предшествует повышение артериального давления, являющегося зачастую результатом неправильного лечения артериальной гипертензии.
«Это самый верный путь к инсульту», — подчеркнул кардиолог.
Он также уточнил, что помимо представителей старшей возрастной группы нередко с инсультом могут столкнуться и представители молодежи. В этом случае часто катализатором проблемы является развивающаяся гипертензия.
«Однако в любом случае, человек, столкнувшийся с проблемами нарушений работы сердечно-сосудистой системы должен внимательно наблюдать за своими анализами. Также роль играет наследственность. Если кто-то из родственников был подвержен нарушению мозгового кровообращения или инсульту, то риск возрастает в разы», — констатировал Конев.
Отметим, ежегодно в мире диагностируется от 5 до 6 миллионов инсультов, в России — до 450 тысяч. По этой причине погибает 29% мужчин и 39% женщин. Инвалидами, при этом, становятся 3,2 человека на 10 тысяч. При этом, кардиологи отмечают, что среди столкнувшихся с данной проблемой людей преобладают курильщики и люди с диагностированным сахарным диабетом.
При плохом самочувствии, внезапной слабости, нарушении речи, острой головной боли следует незамедлительно вызвать Скорую помощь и обратиться к врачу.
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