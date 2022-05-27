Бывшую жену Грачевского возмутили цены билетов на концерты Сабурова

Бывшая жена покойного режиссера Бориса Грачевского, телеведущая Анна Грачевская, резко высказалась о стоимости билетов на концерты комика Нурлана Сабурова. Она считает цены завышенными.
Грачевская захотела посмотреть развлекательное шоу и ее выбор пал на концерт Нурлана Сабурова. Однако бывшая жена покойного худрука «Ералаша» не ожидала, что за два билета придется заплатить 64 тысячи рублей. Девушка раскритиковала комика за завышенные цены.
«Я что-то не пойму, там что, олигархи собираются? Но они вроде бы все уехали. Короче, за такую цену можно в Египет сгонять, включить там Нурика и нормас», — написала Грачевская в социальных сетях.
В апреле Нурлан Сабуров выступал в США. Многие концерты звезды шоу «Что было дальше?» закончились скандалом, а его выступление в Чикаго и вовсе было отменено.