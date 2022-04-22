Бывшую жену главреда «МК» задержали за кражу его картин и коллекционных книг

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Столичные правоохранители задержали одну из бывших жен
главного редактора издания «Московский комсомолец». Женщину подозревают в краже
картин и коллекционных книг журналиста, передает новостной Telegram-канал «112».
По данным сообщения, пропажа имущества из квартиры в Малом
Козихинском переулке была обнаружена еще в 2018 году. Общая сумма ущерба
составила порядка миллиона рублей. Тогда главред «МК» сразу же написал
заявление о пропаже книг и картин.
В минувшую среду правоохранители задержали подозреваемую. Ей
оказалась третья супруга журналиста. После задержания женщину допросили в
отделении полиции и отпустили под подписку о невыезде. Расследование продолжается.
Ранее в Екатеринбурге задержали еще одну воровку. Ранее
судимая 62-летняя женщина подозревается в краже денег у доверчивых пенсионеров,
сообщал телеканал «360».