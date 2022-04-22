Бывшую жену главреда «МК» задержали за кражу его картин и коллекционных книг

По данным сообщения, пропажа имущества из квартиры в Малом

Козихинском переулке была обнаружена еще в 2018 году. Общая сумма ущерба

составила порядка миллиона рублей. Тогда главред «МК» сразу же написал

заявление о пропаже книг и картин.