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    Бывшую жену главреда «МК» задержали за кражу его картин и коллекционных книг

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Бывшую жену главреда «МК» задержали за кражу его картин и коллекционных книг

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    pixabay.com

    Столичные правоохранители задержали одну из бывших жен
    главного редактора издания «Московский комсомолец». Женщину подозревают в краже
    картин и коллекционных книг журналиста, передает новостной Telegram-канал «112».

    По данным сообщения, пропажа имущества из квартиры в Малом
    Козихинском переулке была обнаружена еще в 2018 году. Общая сумма ущерба
    составила порядка миллиона рублей. Тогда главред «МК» сразу же написал
    заявление о пропаже книг и картин.

    В минувшую среду правоохранители задержали подозреваемую. Ей
    оказалась третья супруга журналиста. После задержания женщину допросили в
    отделении полиции и отпустили под подписку о невыезде. Расследование продолжается.

    Ранее в Екатеринбурге задержали еще одну воровку. Ранее
    судимая 62-летняя женщина подозревается в краже денег у доверчивых пенсионеров,
    сообщал телеканал «360».

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