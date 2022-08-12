Бывший житель ЕАО может получить пожизненный срок за прохождения обучения у террористов

Сотрудники ФСБ установили, что уроженец постсоветской республики вступил в ряды «Исламского государства»* (запрещенная в РФ террористическая организация). На Ближнем Востоке он прошел курс спецподготовки в лагере боевиков, после чего сражался на стороне радикалов.