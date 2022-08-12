Бывший житель ЕАО может получить пожизненный срок за прохождения обучения у террористов

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении мигранта, жившего в Еврейской автономной области. Он подозревается в прохождении обучения с целью дальнейшего совершения терактов. Ему грозит пожизненное лишение свободы, сообщило РИА Новости.
Сотрудники ФСБ установили, что уроженец постсоветской республики вступил в ряды «Исламского государства»* (запрещенная в РФ террористическая организация). На Ближнем Востоке он прошел курс спецподготовки в лагере боевиков, после чего сражался на стороне радикалов.
Недавно в Москве суд вынес приговор мужчине, который финансировал террористическую деятельность. Он переводил деньги боевикам, которые орудуют на Ближнем Востоке, сообщило издание РИАМО.
- * – запрещенная в РФ террористическая организация