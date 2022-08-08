Бывший заключенный Тулинов удостоился медали «За отвагу» посмертно за героический подвиг в Донбассе

Медали «За отвагу» посмертно удостоился российский доброволец Константин Тулинов — человек с необычной тяжелой судьбой. О его боевых заслугах в ходе спецоперации ВС РФ на Украине рассказал режиссер Никита Михалков в своей авторской программе «БесогонТВ».
Герой передачи Константин Тулинов в прошлом пошел «по кривой дорожке», за что получил пять лет лишения свободы. Молодой человек мог выйти из тюрьмы уже в 2023 году, но он выбрал нелегкий путь искупления — участие в спецоперации ВС РФ по защите Донбасса.
В ходе выполнения боевых задач 14 июля Тулинов и его разведгруппа наткнулись на огневые точки противника в лесополосе и попали под артиллерийский удар. Бывшему заключенному перебило ноги, однако он успел подпустить поближе украинских националистов и подорвать себя вместе с несколькими из них.
Героический подвиг Тулинова позволил отряду защитников Донбасса безопасно сменить позиции, а сам доброволец был награжден медалью «За отвагу» посмертно, передает RT. Таким образом он искупил свою вину перед обществом, заключил Михалков.