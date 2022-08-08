Бывший заключенный Тулинов удостоился медали «За отвагу» посмертно за героический подвиг в Донбассе

Герой передачи Константин Тулинов в прошлом пошел «по кривой дорожке», за что получил пять лет лишения свободы. Молодой человек мог выйти из тюрьмы уже в 2023 году, но он выбрал нелегкий путь искупления — участие в спецоперации ВС РФ по защите Донбасса.