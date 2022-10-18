Бывший возлюбленный Волочковой встречается с гадалкой

Напомним, что с Волочковой Сергей расстался в начале 2022 года. Мужчина рассказывал, что ему было сложно в отношениях с балериной из-за ее пристрастия к алкогольным напиткам. Волочкова, комментируя их расставание, заявила, что отношения с Сергеем для нее были курортным романом.