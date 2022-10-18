Бывший возлюбленный Волочковой встречается с гадалкой

Экс-возлюбленный балерины Анастасии Волочковой владелец банного комплекса Сергей Кузнецов опубликовал в социальных сетях фотографию с новой избранницей. Ею стала гадалка на картах таро по имени Анастасия, сообщает «СтарХит».
Новая возлюбленная прокомментировала публикацию и назвала Сергея своим тигром, добавив, что очень любит его. Подписчики поздравили пару и отметили, что Сергей и Анастасия хорошо смотрятся вместе.
Напомним, что с Волочковой Сергей расстался в начале 2022 года. Мужчина рассказывал, что ему было сложно в отношениях с балериной из-за ее пристрастия к алкогольным напиткам. Волочкова, комментируя их расставание, заявила, что отношения с Сергеем для нее были курортным романом.