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Бывший вице-премьер Калининградской области Елисеев возглавил правительство Херсонской области

Бывший вице-премьер Калининградской области Елисеев возглавил правительство Херсонской области
wikimedia.org/Mapico/CC BY 4.0

Главой правительства Херсонской области назначен бывший заместитель председателя правительства Калининградской области Сергей Елисеев. Об этом проинформировала военно-гражданская администрация региона.

Сейчас Елисеев проходит обучение в Высшей школе государственного управления (ВШГУ), указано в официальном Telegram-канале.

«Председателем правительства Херсонской области стал Елисеев Сергей Владимирович, ранее занимавший должность первого заместителя председателя правительства Калининградской области — руководителя аппарата правительства Калининградской области», — говорится в публикации.

Кроме того, заместителем председателя правительства Херсонской области в сфере сельского хозяйства стал бывший нардеп ВР Украины IX созыва Алексей Ковалев. Также в регионе был назначен новый министр образования и науки. Им стал экс-замглавы администрации городского округа Кашира Московской области Михаил Родиков.

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