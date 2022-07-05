Бывший вице-премьер Калининградской области Елисеев возглавил правительство Херсонской области

Главой правительства Херсонской области назначен бывший заместитель председателя правительства Калининградской области Сергей Елисеев. Об этом проинформировала военно-гражданская администрация региона.
Сейчас Елисеев проходит обучение в Высшей школе государственного управления (ВШГУ), указано в официальном Telegram-канале.
«Председателем правительства Херсонской области стал Елисеев Сергей Владимирович, ранее занимавший должность первого заместителя председателя правительства Калининградской области — руководителя аппарата правительства Калининградской области», — говорится в публикации.
Кроме того, заместителем председателя правительства Херсонской области в сфере сельского хозяйства стал бывший нардеп ВР Украины IX созыва Алексей Ковалев. Также в регионе был назначен новый министр образования и науки. Им стал экс-замглавы администрации городского округа Кашира Московской области Михаил Родиков.