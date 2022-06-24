Бывший советник Рейгана указал на роль США в литовской провокации с транзитом из Калининграда

Политический и экономический эксперт, бывший сотрудник администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс считает, что решение Литвы перекрыть транзит грузов в Калининград можно расценивать как прямую агрессию против России.
Робертс в своей статье рассказал о ситуации на глобально политической арене, перевод предоставили журналисты «ПолитРоссии». Эксперт отметил, что Вашингтон в рамках своего антироссийского курса оказывает все большее давление на «союзников» и вынуждает Литву нарушить соглашение о транзите грузов в Калининград.
По словам Робертса, реакция российских высокопоставленных лиц явно сигнализирует о том, что Кремль разозлен ситуацией. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал инцидент нарушением «всего и всея», подтвердив, что Москва готовит ответ.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что решение Литвы нарушает международно-правовые обязательства и Россия рассматривает запрет на транзит как откровенно враждебный шаг. Глава комиссии Совфеда РФ по защите государственного суверенитета Андрей Климов также говорил, что Москва готова решать проблему любыми способами. Робертс оценил подобные заявления от первых лиц как ясный сигнал — либо Литва отменяет решение, либо у Москвы развязаны руки.
Эксперт привел заявление представителя госдепартамента Неда Прайса, тот «отклонил ультиматум Москвы» и сказал, что Белый дом поддерживает Литву.
«Другими словами, Вашингтон разжигает более широкую войну», — подчеркнул Робертс.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.