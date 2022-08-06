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Бывший солист группы «На-На» Асимов осел в Испании

Бывший солист группы «На-На» Асимов осел в Испании
Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press

Бывший солист музыкальной группы «На-На» давно пропал с радаров. Как оказалось, певец вместе со своей женой переехал в Испанию.

Асимов прославился в знаменитом коллективе, а позже начал строить сольную карьеру. В итоге певец исчез с экранов, и фанаты забили тревогу. Появлялись даже слухи, что он смертельно болен.

«В апреле у него был день рождения, мы созванивались, разговаривали по видеосвязи. Он живет в Испании, все хорошо», – успокоил всех его коллега Вячеслав Жеребкин.

Сейчас Асимову 55 лет и он проживает в тихом городке в Испании. Вместе с супругой Татьяной он занимается там предпринимательством.

Асимов испания на-на
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RusNewsToday24
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