Бывший солист группы «На-На» Асимов осел в Испании

Бывший солист музыкальной группы «На-На» давно пропал с радаров. Как оказалось, певец вместе со своей женой переехал в Испанию.
Асимов прославился в знаменитом коллективе, а позже начал строить сольную карьеру. В итоге певец исчез с экранов, и фанаты забили тревогу. Появлялись даже слухи, что он смертельно болен.
«В апреле у него был день рождения, мы созванивались, разговаривали по видеосвязи. Он живет в Испании, все хорошо», – успокоил всех его коллега Вячеслав Жеребкин.
Сейчас Асимову 55 лет и он проживает в тихом городке в Испании. Вместе с супругой Татьяной он занимается там предпринимательством.