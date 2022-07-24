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Бывший сенатор США Ричард Блэк призвал перестать винить Россию в топливных санкциях

Бывший сенатор США Ричард Блэк призвал перестать винить Россию в топливных санкциях
globallookpress/Stefan Sauer

Бывший американский сенатор Ричард Блэк считает, что не стоит обвинять Россию в топливных санкциях, так как ограничения на российские энергоносители ввел Конгресс США. Такая позиция Белого дома иррациональна, заявил политик.

По его мнению, Вашингтон призвал Германию отказаться от использования газопровода «СП – 2» с целью продажи им своего СПГ вместо газа из России.

США всегда ищут возможность обвинить кого-то другого, например, Китай или Россию, но это не их вина. Такое поведение Вашингтона нерационально и несет только убытки, считает сенатор Блэк.

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