Бывший американский сенатор Ричард Блэк считает, что не стоит обвинять Россию в топливных санкциях, так как ограничения на российские энергоносители ввел Конгресс США. Такая позиция Белого дома иррациональна, заявил политик.
По его мнению, Вашингтон призвал Германию отказаться от использования газопровода «СП – 2» с целью продажи им своего СПГ вместо газа из России.
США всегда ищут возможность обвинить кого-то другого, например, Китай или Россию, но это не их вина. Такое поведение Вашингтона нерационально и несет только убытки, считает сенатор Блэк.