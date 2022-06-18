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Бывший редактор Первого канала Овсянникова назвала ошибкой поездку на Украину

Бывший редактор Первого канала Овсянникова назвала ошибкой поездку на Украину
prt scryoutube.com/BILD на русском

Журналистка Марина Овсянникова заявила, что сожалеет о своей поездке на Украину, она отметила, что столкнулась с множеством проблем.

После скандальной выходки на Первом канале журналистка Овсянникова отправилась в Европу. Овсянникову взяли внештатным корреспондентом немецкого издания Die Welt.

Но, уехав из страны, журналистка столкнулась с новыми проблемами. Ее оставшиеся в России дети стали отдаляться, а бывший муж и вовсе хочет лишить ее родительских прав, сообщает StarHit.

prt scr youtube.com/Марина Овсянникова
prt scr youtube.com/Марина Овсянникова

«Сделала ошибку, поехав на Украину. У меня были благие мысли, но там все восприняли не так. Я слабая женщина с кучей забот. У меня были кредиты, тяжелый развод, я строила дом, поэтому и работала на Первом канале. В Берлине же свое место не нашла. После поездки на Украину все стало сложнее, потому что редакцию атакуют недовольные», — сообщила Овсянникова.

Ранее «Народные Новости» писали, что экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова, сбежавшая за рубеж после скандальной выходки в прямом эфире, просто ищет для себя способ хоть как-то существовать, заявил критик и политолог Михаил Шахназаров.

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