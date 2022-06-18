Бывший редактор Первого канала Овсянникова назвала ошибкой поездку на Украину

«Сделала ошибку, поехав на Украину. У меня были благие мысли, но там все восприняли не так. Я слабая женщина с кучей забот. У меня были кредиты, тяжелый развод, я строила дом, поэтому и работала на Первом канале. В Берлине же свое место не нашла. После поездки на Украину все стало сложнее, потому что редакцию атакуют недовольные», — сообщила Овсянникова.