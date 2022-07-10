Бывший польский президент Валенса заявил о необходимости «расчленить» Россию

Ранее в Сети также появилась информация о возможных претензиях Варшавы на украинские земли. По словам бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы, западная часть страны может отойти Польше.

«Либо изменить политический строй России, либо вернуть ее к населению менее 50 миллионов», — говорится в комментарии бывшего польского президента.

Экс-лидер республики заявил о необходимости «расчленить» Россию, рассказали в издании Le Figaro. Тем временем Запад пытается расширить сферу своего влияния.

Население России стоит вернуть к численности до 50 миллионов человек. Так считает бывший президент Польши Лех Валенса.