Новости0

Бывший муж Пугачевой раскрыл главный секрет ее успеха накануне своей смерти

Бывший муж Пугачевой раскрыл главный секрет ее успеха накануне своей смерти
Агентство «Москва» / Александр Авилов

Российский режиссер, сценарист Александр Стефанович оставил после себя дневник, который нашли его родственники. В воспоминаниях кинодеятель рассуждал о феномене экс-супруги певицы Аллы Пугачевой.

Пытаясь понять, в чем кроется ошеломительная популярность Примадонны, Стефанович пришел к выводу, что Пугачеве обязана всем своему «талантливому самопиару».

«Алла любит создавать вокруг себя вымышленные и реальные поводы для шумихи. Ее забавляет, как пресса и люди пересказывают какие-то истории, с ней связанные, ей нравится быть у всех на устах. Это определенного рода работа, которую она ловко делает на протяжении многих десятилетий», — приводит портал «Дни.ру» строчки из дневника Стефановича.

Певица Алла Пугачева и ее муж юморист Максим Галкин вместе с близнецами Лизой и Гарри покинули Россию сразу после начала спецоперации на территории Украины. Звездная чета отправилась отдыхать в Кесарию, Израиль, но позже переместилась в латвийскую Юрмалу.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.