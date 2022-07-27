Бывший муж Пугачевой раскрыл главный секрет ее успеха накануне своей смерти

«Алла любит создавать вокруг себя вымышленные и реальные поводы для шумихи. Ее забавляет, как пресса и люди пересказывают какие-то истории, с ней связанные, ей нравится быть у всех на устах. Это определенного рода работа, которую она ловко делает на протяжении многих десятилетий», — приводит портал «Дни.ру» строчки из дневника Стефановича.