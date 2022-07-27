Бывший муж Пугачевой раскрыл главный секрет ее успеха накануне своей смерти

Российский режиссер, сценарист Александр Стефанович оставил после себя дневник, который нашли его родственники. В воспоминаниях кинодеятель рассуждал о феномене экс-супруги певицы Аллы Пугачевой.
Пытаясь понять, в чем кроется ошеломительная популярность Примадонны, Стефанович пришел к выводу, что Пугачеве обязана всем своему «талантливому самопиару».
«Алла любит создавать вокруг себя вымышленные и реальные поводы для шумихи. Ее забавляет, как пресса и люди пересказывают какие-то истории, с ней связанные, ей нравится быть у всех на устах. Это определенного рода работа, которую она ловко делает на протяжении многих десятилетий», — приводит портал «Дни.ру» строчки из дневника Стефановича.
Певица Алла Пугачева и ее муж юморист Максим Галкин вместе с близнецами Лизой и Гарри покинули Россию сразу после начала спецоперации на территории Украины. Звездная чета отправилась отдыхать в Кесарию, Израиль, но позже переместилась в латвийскую Юрмалу.