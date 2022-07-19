Бывший муж Гагариной Исхаков просить помочь ему найти работу

Фотограф Дмитрий Исхаков после развода с певицей Полиной Гагариной оказался в бедственном положении. Он вынужден продавать собственную машину.
Искахов разместил объявление о продаже своего Maserati в социальных сетях. Сразу после фотограф признался, что у него практически нет работы и попросил поклонников помочь ему трудоустроиться.
«Я открыт для предложений! Лекции, съемки, чай, танцы…», — написал Исхаков.
Гагарина и Исхаков начали встречаться в 2013 году. В 2014-м пара тайно обручилась в Париже, а затем официально поженилась в Тверском загсе Москвы. В 2017-м в их семье родилась дочь Мия. Однако в 2020 году пара развелась.