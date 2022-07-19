Бывший муж Гагариной Исхаков просить помочь ему найти работу

Гагарина и Исхаков начали встречаться в 2013 году. В 2014-м пара тайно обручилась в Париже, а затем официально поженилась в Тверском загсе Москвы. В 2017-м в их семье родилась дочь Мия. Однако в 2020 году пара развелась.