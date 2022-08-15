В корпусе американских морпехов, воюющих на стороне Украины, есть пророссийские настроения. Об этом заявил журналист и бывший военный, уехавший в ДНР, Джон Марк Дуган.
«Я слышал об одном парне, которого уже взяли в плен. Он ошибся. И, живя здесь, я думаю, что многие из морской пехоты, вернувшиеся домой, понимают нас», — рассказал РИА Новости Дуган.
Он пояснил, что с ним связались несколько бывших коллег, которые «поддерживают российскую сторону и не верят в западную пропаганду». Дуган добавил, что среди морпехов есть те, кто считает действия Вашингтона преступными.
Ранее телеканал «360» сообщил, что американские военные жалуются на воровство в ВСУ. С тел их погибших сослуживцев снимают все ценное.