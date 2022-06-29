Бывший мэр Херсона Игорь Колыхаев задержан комендатурой

Бывшего мэра Херсона Игоря Колыхаева задержали силы военной комендатуры области, сообщили местные власти, передает ТАСС.
Ранее о задержании бывшего градоначальника Херсона сообщили украинские медиа со ссылкой на пост в соцсетях его помощницы Галины Ляшевской.
«Они его забрали», — написала женщина, подразумевая Колыхаева и сотрудников Военно-гражданской администрации.
Напомним, несколько дней назад замруководителя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что назначенный при киевской власти мэр Херсона Игорь Колыхаев саботирует работу. По словам Стремоусова, градоначальник не обеспечивает должный уровень безопасности, «продолжая управлять как представитель украинской власти».