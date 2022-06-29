Бывший мэр Херсона Игорь Колыхаев задержан комендатурой

Напомним, несколько дней назад замруководителя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что назначенный при киевской власти мэр Херсона Игорь Колыхаев саботирует работу. По словам Стремоусова, градоначальник не обеспечивает должный уровень безопасности, «продолжая управлять как представитель украинской власти».