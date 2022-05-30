Бывший командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ «Волына» рассказал о последних днях осады «Азовстали»

«Оставались какие-то остатки боеприпасов, стрелкового вооружения. Были очень большие сложности с водой и продовольствием, с техникой, моральным состоянием солдат. Были раненые, много погибших. Российская Федерация имела превосходство в авиации, артиллерии, бронированной технике, танках, живой силе. Мы находились в полном окружении», — рассказал Волынский телеканалу НТВ.