Бывший канадский генерал Кадье стал фигурантом уголовного дела об изнасиловании

Издание, ссылаясь на слова генерала Симона Трюдо, заявило, что Кадье обвиняется по двум эпизодам, которые произошли в 1994 году в Королевском военном колледже города Кингстон в провинции Онтарио. Экс-генерал в сентябре прошлого года должен был получить повышение до командира Сухопутных войск Канады, однако из-за расследования его назначение было приостановлено.