Бывший канадский генерал Кадье стал фигурантом уголовного дела об изнасиловании

Бывшему генерал-лейтенанту канадских вооруженных сил Тревору Кадье предъявлены обвинения в насилии сексуального характера. Об этом сообщил телеканал CTV.
Издание, ссылаясь на слова генерала Симона Трюдо, заявило, что Кадье обвиняется по двум эпизодам, которые произошли в 1994 году в Королевском военном колледже города Кингстон в провинции Онтарио. Экс-генерал в сентябре прошлого года должен был получить повышение до командира Сухопутных войск Канады, однако из-за расследования его назначение было приостановлено.
Как и ожидалось, Кадье отрицает все обвинения в свой адрес. Двумя месяцами ранее он ушел в отставку и, по неподтвержденным данным, отправился на Украину, чтобы воевать в составе ВСУ.