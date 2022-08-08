Бывший глава УМВД Екатеринбурга получил более девяти лет колонии за крупную взятку

По версии следствия, в 2015 году генерал-майор через третьих лиц получил от экс-зампреда правления банка «Кольцо Урала» взятку в размер 7,5 млн рублей. Крупная сумма предназначалась в обмен на содействие в возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении одного из должников финансовой организации.