Бывший глава УМВД Екатеринбурга получил более девяти лет колонии за крупную взятку

Ленинский районный суд Екатеринбурга признал бывшего начальника городского УМВД России виновным в получении взятки в особо крупном размере, а также в незаконном хранении оружия. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.
По версии следствия, в 2015 году генерал-майор через третьих лиц получил от экс-зампреда правления банка «Кольцо Урала» взятку в размер 7,5 млн рублей. Крупная сумма предназначалась в обмен на содействие в возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении одного из должников финансовой организации.
В результате фигуранта приговорили к девяти годам и шести месяцам лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима.