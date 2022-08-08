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Бывший глава УМВД Екатеринбурга получил более девяти лет колонии за крупную взятку

Бывший глава УМВД Екатеринбурга получил более девяти лет колонии за крупную взятку
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Ленинский районный суд Екатеринбурга признал бывшего начальника городского УМВД России виновным в получении взятки в особо крупном размере, а также в незаконном хранении оружия. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

По версии следствия, в 2015 году генерал-майор через третьих лиц получил от экс-зампреда правления банка «Кольцо Урала» взятку в размер 7,5 млн рублей. Крупная сумма предназначалась в обмен на содействие в возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении одного из должников финансовой организации.

В результате фигуранта приговорили к девяти годам и шести месяцам лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима.

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