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Бывший глава района в Челябинской области ответит в суде за взятку в 1 млн рублей

Бывший глава района в Челябинской области ответит в суде за взятку в 1 млн рублей
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Суд в Магнитогорске рассмотрит уголовное дело против бывшего главы Агаповского района. Чиновник обвиняется в получении взятки, передает URA.RU.

Следователи уверены, что злоумышленник брал взятки не только деньгами, но и дорогостоящими подарками. Во время досмотра правоохранители обнаружили среди незаконного имущества напольные часы.

По предварительной информации, фигурант совершал преступные действия на протяжении двух лет. Чиновник помогал предпринимателям заключать выгодные договоры аренды на земельные участки. За весь период мужчина получил взяток на 1 миллион рублей.

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RusNewsToday24
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