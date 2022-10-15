Культура06

Бывший гендиректор “Мегафона” Иван Таврин купит “Авито” за 151 млрд рублей

Бывший гендиректор "Мегафона" Иван Таврин купит "Авито" за 151 млрд рублей

Новости





359


Бывший генеральный директор “Мегафона” Иван Таврин договорился о покупке 100% акций крупнейшего в России сервиса объявлений “Авито” за 151 млрд рублей.

В настоящий момент “Авито” принадлежит нидерландской компании Prosus, которая входит в Naspers. Как сообщает Forbes, холдинг Таврина “Кисмет Капитал Груп” уже подписал соглашение о сделке и получил ее одобрение от правительства и ФАС.

Все соответствующие разрешения регулирующих органов получены. Ожидается, что сделка будет закрыта в октябре 2022 года,

говорится на сайте Naspers.

Представители “Кисмет Капитал Груп” заявили РБК, что Avito полностью перейдет новому собственнику и продолжит работу в качестве независимой IT-компании.

На покупку сервиса “Авито” претендовали VK и бизнесмен Владимир Потанин, однако Таврин предложил наиболее высокую цену. При этом сумма сделки оказалась значительно ниже оценок, которые были у сервиса до начала военной спецоперации на Украине. По мнению аналитика Райффайзенбанка Сергея Либина, компания могла стоить 500-600 млрд рублей.

Ранее, летом, в Госдуме предложили ограничить иностранное владение сервисами объявлений.


PetelinaОльга Петелина


Источник
Forbes


Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.