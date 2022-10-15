Бывший гендиректор “Мегафона” Иван Таврин купит “Авито” за 151 млрд рублей

Бывший генеральный директор “Мегафона” Иван Таврин договорился о покупке 100% акций крупнейшего в России сервиса объявлений “Авито” за 151 млрд рублей.

В настоящий момент “Авито” принадлежит нидерландской компании Prosus, которая входит в Naspers. Как сообщает Forbes, холдинг Таврина “Кисмет Капитал Груп” уже подписал соглашение о сделке и получил ее одобрение от правительства и ФАС.

Все соответствующие разрешения регулирующих органов получены. Ожидается, что сделка будет закрыта в октябре 2022 года,

— говорится на сайте Naspers.

Представители “Кисмет Капитал Груп” заявили РБК, что Avito полностью перейдет новому собственнику и продолжит работу в качестве независимой IT-компании.

На покупку сервиса “Авито” претендовали VK и бизнесмен Владимир Потанин, однако Таврин предложил наиболее высокую цену. При этом сумма сделки оказалась значительно ниже оценок, которые были у сервиса до начала военной спецоперации на Украине. По мнению аналитика Райффайзенбанка Сергея Либина, компания могла стоить 500-600 млрд рублей.

Ранее, летом, в Госдуме предложили ограничить иностранное владение сервисами объявлений.